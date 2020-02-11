شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الإعلام جامعة النهضة تنظم المهرجان السنوى الخامس لمشروعات التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الإعلام والعلاقات العامة، بجامعة النهضة، المهرجان السنوى الخامس لمشروعات تخرج طلاب الكلية يوم الثلاثاء الموافق 6 مارس 2020 بمسرح جامعة النهضة فى بنى سويف، برعاية الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء، وإشراف الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام والعلاقات العامة،

ويتضمن المهرجان بحسب بيان صادر عن جامعة النهضة عرض لمشروعات تخرج الطلاب في أقسام الإذاعة والتليفزيون، الصحافة، والعلاقات العامة والإعلان، والتى تناقش العديد من القضايا، وتطرح الكثير من الموضوعات.

وتشمل مشروعات تخرج طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون:

مشروع (مفتاح عشرة)، فيلم قصير يناقش قضية عمالة الأطفال ولكن من منظور مختلف، وهو معاناة الأطفال وأحلامهم وأمنياتهم.

و يعرض الفيلم معاناة أحد الأطفال أثناء عمله بإحدى ورش السيارات، لتحدث مفاجأة تجعل الطفل يرى الحياة بشكل مختلف، واعتمد الطلاب على طريقة الفانتازيا في عرض ومعالجة القضية.

ومشروع (بيت الكريتلية) وهو فيلم تسجيلى يعرض أحد البيوت الأثرية والسياحية الموجودة بالقاهرة بحى السيدة زينب، وذلك من خلال عرض تاريخى للبيت وتقديم وصف تفصيلى لمكوناته وتصميمه العمرانى، ويستهدف الفيلم التعريف بالأماكن الأثرية الموجودة بالقاهرة ولكنها ليست محط اهتمام من الجمهور، وذلك من خلال تسليط الضوء عليها، وتوضيح مدى أهميتها التاريخية.

مشروع (فاعل خير)، وهو عبارة عن مبادرة قدمها طلاب القسم من خلال عرض حالة إنسانية تحتاج للمساعدة، وقام فريق العمل من الطلاب بتقديم الدعم لها من خلال توفير مشروع صغير يمثل مصدر رزق للأسرة، في دعوة من الطلاب لدعم مفهوم التكافل الاجتماعى والتأكيد على أهمية دور الشباب بشكل خاص في هذا الجانب، وترجع أهمية المشروع إلى عدم الاكتفاء فقط بعرض الحالات الإنسانية التى تعيش تحت خط الفقر لكسب التعاطف الإنسانى معها كما يفعل البعض، بل أكد الطلاب من خلال الفيلم على إمكانية تحقيق التكافل الاجتماعى في أبسط صوره.

مشروع (عيشها ببساطة)، ويعد المشروع دعوة إلى العودة إلى البساطة والبعد عن المغالاة والمظاهر التى أصبحت أحد سمات العصر الحديث، حيث استهدف المشروع تسليط الضوء على بعض النماذج التى أصبحت المظاهر جزأ لا يتجزأ من حياتها اليومية، وعرض على الجانب الآخر نماذج ومواقف من حياة الناس البسيطة، ليؤكد الفيلم من خلال العديد من اللقطات أن السعادة تكمن في البساطة والرضا.

مشروع (الخلعة)، وهو مشروع يناقش قضية هامة تعد آفة العصر، وهى الضغط النفسي وتأثيراته، حيث يعرض الفيلم الضغوط التى قد يتعرض لها الفرد وكيف تؤثر سلباً بشكل قد يؤدى في النهاية إلى الانتحار، ويعرض الفيلم قصة شاب تعرض للكثير من الضغوط النفسية أدت الى تخليه عن الشئ الوحيد الذى يلهمه وهو الفن.

مشروع (صيادين البلاستيك)، وهو فيلم تسجيلي يرصد مبادرة Very Nile البيئية لجمع مخلفات البلاستيك من نهر النيل بمصر والتى تستهدف نشر الوعي البيئي حول مخاطر البلاستيك على الكائنات الحية البحرية والحيوانية التي قد يتأثر نظامها الغذائي نتيجة تخلل شوائب البلاستيك في البيئة التي تحيا فيها، وتقدم المبادرة الحلول بضرورة استخدام منتجات البلاستيك القابلة للتحلل، حيث شارك طلاب المشروع في إحدي جولات المبادرة وقاموا بتوثيق مشاركتهم.

مشروع (سبعة أحرف)، وهو مشروع إذاعى استهدف مناقشة قضية الشعوذة، وفضول الشباب في التعرف على العالم الآخر ومعالجة القضية بشكل جذاب ومشوق للمستمع.،و يتناول المشروع قصة فتاة دفعها فضولها للتعرف على العالم الآخر وخباياه، لتحدث مفاجآت خلال الأحداث تجعلها تتخذ قرارها الصحيح.

كما تشمل مشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان:

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مشروع (الحالة..س) وهو عبارة عن حملة إعلامية توعوية هدفها نشر الوعي بمخاطر السمنة وضرورة الحد منها لما لها من أضرار على الصحة العامة للفرد.

حاولت الحملة تحقيق أهدافها من خلال تنفيذ إعلان تليفزيوني تم فيه الاستعانة بشخصية الفنان الكبير فؤاد المهندس وأغنيته الشهيرة (قلبي ياغاوي خمس قارات) لتحقيق تأثير على الجمهور، كما قام الطلاب بتنفيذ إعلان إذاعي ومجموعة من المخرجات المطبوعة كان أهمها فلاير تناول أهم الأنظمة الغذائية المفيدة لمناهضة مرض السمنة.

مشروع (drift less)، وهو عبارة عن حملة إعلامية للتوعية بمخاطر القيادة المتهورة تحت شعار "فكر كتير .. السواقة ملهاش كبير"

استهدفت الحملة فئة الشباب كجمهور أساسي نظراً لارتفاع نسب الحوادث نتيجة القيادة المتهورة في هذة الفئة حسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

واعتمدت الحملة على أغنية تحذيرية تم اطلاقها بأسلوب الراب وتم تصوير الاغنية فيديو كليب بالاعتماد على عدد من طلاب جامعة النهضة، كما تم تنفيذ لوجو للحملة على شكل استيكرز يلصق على السيارات لضمان فاعلية أكبر للحملة.

بينما تشمل مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة:

مشروع (ميكانزم)، وهى مجلة شبابية تهتم بالموضوعات التى تخص التكنولوجيا، حيث تعرض العديد من الموضوعات في مجال التكنولوجيا، وترصد أهم التطورات التكنولوجية في المجالات المختلفة بشكل ممتع يجذب القارئ.

مشروع (بهلول)، وهى مجلة كوميدية ساخرة تلقي الضوء على أوضاع المجتمع المصرى، وتفاصيل حياة المصريين في إطار كوميدى ساخر، حيث تعرض نموذج للمواطن المصرى في مختلف مواقف الحياة، وتركز بشكل أكبر على حياته بدءا من مرحلة الخطوبة حتى مرور عشر سنوات زواج، وذلك بشكل ساخر وجذاب للقارئ.

كما يقدم قسم الصحافة فيلم كارتون "تاخدوا كام وتبطلوا كلام"وهو عبارة عن فيلم ساخر يناقش دور السوشيال ميديا في بث الشائعات وتأثيراتها وما تسببه من مشاكل وأزمات.

يشارك في لجنة تحكيم المشروعات عدد من قيادات وخبراء ونجوم الإعلام فى كافة التخصصات الإعلامية.

وصرح الدكتور عادل الغفار عميد الكلية بأن المهرجان السنوي لمشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام يشجع طلاب الكلية على التنافس فيما بينهم، كما يطور مهاراتهم في إعداد وتقديم البرامج والأفلام التلفزيونية، وإنتاج الإعلانات ونشرات العلاقات العامة، وتنمية مهاراتهم فى مجال الكتابة والإنتاج الصحفى وهو ما يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.