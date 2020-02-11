شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا وشبورة على الطرق والصغرى بالعاصمة 8 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة، والوجه البحرى، أيضا يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة ، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

ويشهد اليوم الثلاثاء بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، والوجه البحرى، أيضا يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم على مناطق متفرقة و الرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا و غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.