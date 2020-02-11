شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تتعاون مع اليونسكو فى تدريب العاملين على إدارة المتاحف والمواقع الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الدكتور غيث فريز، مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة لبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، بمقر الوزارة بالزمالك.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات منها إقامة عدد من ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الآثرية على قائمة التراث العالمى، بالإضافة إلى مناقشة استكمال مشروع عمل اللوحات الإرشادية فى المتاحف والمواقع الأثرية فى مصر علي غرار ما تم فى المتحف المصرى بالتحرير حيث تم الاتفاق على عمل لوحات إرشادية لمنطقتى أبو مينا بالساحل الشمالى وسانت كاترين الأثرية بجنوب سيناء.

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كما تطرق اللقاء إلى ملف تسجيل أديرة وادى النطرون على قائمة التراث العالمى.

وأعتمد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار الاسبوع الماضى ملف أديرة وادى النطرون للتقدم به إلى اليونسكو لاعتماده علي قائمة التراث العالمى، وهى المرة الأولى منذ 17 عام تتقدم مصر لليونسكو بطلب لتسجيل موقع على قائمة التراث العالمى. وأكد الدكتور العنانى على أهمية أديرة وادى النطرون، لما لها من أهمية تاريخية باعتبارها أقدم الأديرة فى المنطقة، كما أنها أحد محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر و مزار لمئات الآلاف من السياح والمسيحيين.

وأوضح السفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة، أن المتخصصين والخبراء خلال الأيام الماضية قاموا بجولة تفقدية للأديرة، التقوا خلالها بالرهبان ومسئولي المجلس الأعلى للآثار والمحافظة، كما تم عقد عدة جلسات نقاشية ومجموعات عمل مع فريق عمل اللجنة العلمية الأثرية التقنية التى سبق وتم تشكيلها بقرار من وزير السياحة والآثار لتجهيز الملف الخاص بأديرة وادي النطرون لتقديمه إلى منظمة اليونسكو لإدراجها علي قائمة التراث العالمى المادى، التى تضم آثاريين ومتخصصين من مختلف التخصصات ذات الصلة.