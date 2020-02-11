شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تسجيل 52 ألف مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 52 ألفاً و404 مواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ بداية التسجيل فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وحتى صباح اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة أسرة وادى تال، التابعة للإدارة الصحية بمنطقة أبوزنيمة، وذلك فى إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقاً للمواعيد المحددة، كما وجهت بتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتهم المهنية بالتوازى مع أعمال التطوير.

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وأشار مجاهد إلى أن الوحدة تخدم القبائل البدوية نظراً لوجودها بمنطقة جبلية، حيث شددت الوزيرة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة، فضلاً عن سرعة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضى.

وكانت الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أكد أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات وفقا للمواعيد المحددة، وذلك بالتوازى مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وقال مجاهد، إن وزيرة الصحة والسكان، شددت على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة، كما وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال الوجهات وتنسيق الموقع العام للوحدة.