الرئيس السيسى يتفقد أجنحة معرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2020"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2020" فى دورته الرابعة، والذى يعقد تحت رعايته خلال الفترة من 11-13 فبراير الجارى، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الافتتاح، عددا من الأجنحة بالمعرض، واستمع إلى شرح مفصل حول المعرض.
وقد حضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية وعدد من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين.
من جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه للعام الرابع على التوالي، يتم إطلاق معرض مصر الدولى للبترول، لافتا إلى انه يعد منصة لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول، وكذلك مشاركة العالم لقصص النجاح والإصلاحات في قطاع الطاقة بالدولة المصرية، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة فرص التعاون مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة.
وأضاف وزير البترول خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الثلاثاء بمركز المنارة، أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا المعرض الدولى يساهم فى تعزيز خطى المؤتمر على مدار سنوته، ويؤكد دعمه المستمر لقطاع البترول بما يساهم بشكل مباشر في دعم إنجازات في قطاع البترول على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى.
وأشار وزير البترول إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية فى تخطى العديد من التحديدات التي واجهت الدولة وصون مقدرات الشعب المصرى، وترسيخ الأمن والاستقرار في إطار إرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى، فضلا عن تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما ساهم في رفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة والحد من التضخم، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى جعلت مصر نموذج يتحذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
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