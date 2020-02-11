الرئيس السيسى يتفقد أجنحة معرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2020"

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الافتتاح، عددا من الأجنحة بالمعرض، واستمع إلى شرح مفصل حول المعرض.

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وقد حضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية وعدد من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين.