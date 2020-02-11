شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. توصيل الغاز الطبيعى لمليون و250 ألف وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها، تصريحات وزير البترول في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن القطاع استطاع في عام 2018 تحقيق 27 % من الناتج الإجمالى، وتحقيق فائضا في الميزان التجاري لأول مرة منذ سنوات طويلة، وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول إلى 1 تريليون جنيه، كما تم تحقيق رقم قياسى غير مسبوق لتوصيل الغاز المنازل ووصل إلى مليون و250 ألف وحدة سكنية سنويا.

محمد صلاح الأغلى فى العالم متفوقا على ميسى بـ10 ملايين يورو

احتل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، المركز الأول بين كل لاعبى العالمى، من حيث القيمة التسويقية وفقا لموقع الإحصاءات الشهير "ترانسفيرماركت" اللاعبين، متفوقا على نجم برشلونة ليونيل ميسى بـ10 ملايين يورو، حيث بلغت قيمة صلاح 150 مليون يورو، بينما حلّ ميسى ثانيا برصيد 140 مليون يورو.

فيديو وصور.. عائد من الصين يحكى تجربته فى الحجر الصحى: الغداء كباب وكفتة

قال الدكتور أحمد طنطاوى، أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة بنها، وأحد العائدين من مدينة ووهان الصينية، إن يوم المصريين العائدين من ووهان فى فندق المشير أحمد بدوى يبدأ بمرور الطاقم الطبى المكلف بالمتابعة والفحص لإجراء الفحص الطبى الشامل وقياس درجات الحرارة فى العاشرة من صباح كل يوم، ثم تناول وجبة الإفطار والتى يتم تسليمها يوميا فى اليوم السابق مع وجبة العشاء.

البنتاجون يقرر وقف صحيفته الورقية بعد عمل 160 عاما بسبب التقشف والإنترنت

قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بعد نحو 160 عامًا، إغلاق النسخة الورقية من صحيفتها اليومية بسبب التقشف وانتشار الإنترنت، وقال البنتاجون، إنه ينوى وقف نسخته المطبوعة من صحيفة "ستارز آند سترايبس"، التى يعود تاريخ الطبعة الأولى منها إلى العام 1861 خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

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ذكرى تنحى حسنى مبارك عن السلطة.. 9 سنوات على بيان عمر سليمان

تمر اليوم الذكرى الـ9 لتنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن السلطة فى 11 فبراير عام 2011، بعد مظاهرات مليونية اجتاحت الميادين الكبرى للقاهرة والمحافظات في 25 يناير من نفس العام تطالب بإسقاط حكمه.

صور.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة وانخفاض حاد بدرجات الحرارة

شهدت مناطق متفرقة فى محافظتى القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة، وسط انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وعد استقرار نسبى فى الأحوال الجوية تشهدها البلاد مع استمرار شدة برودة الأجواء، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، والوجه البحرى.

خبير عالمى فى الأوبئة يحذر: كورونا قد يصل إلى 60% من سكان العالم

حذر عالم بارز فى الأمراض الوبائية بهونج كونج من أن فيروس كورونا القاتل يمكن أن يصل إلى 60% من سكان العالم، مطالبا الدول الأخرى بضرورة تبنى إجراءات احتواء للفيروس كتلك التى تتخذها الصين.

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الغد وحتى بداية الأسبوع المقبل

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من الغد وحتى بداية الأسبوع المقبل ، مع استقرار ملحوظ في الأحوال الجوية وانعدام فرص سقوط الأمطار ، مؤكدا تكون الشبورة المائية الكثيفة فجر اليوم نتيجة استقرار الطقس ، جاء ذلك في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري اليوم الثلاثاء.

خاص.. أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليها بشمال سيناء

ينشر " الخليج 365" صور العناصر الإرهابية التى تم القضاء عليها فى شمال سيناء، وذلك فى إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر الإرهابية، وعدد من البؤر الإرهابية فى شمال سيناء.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة قد أعلن فى بيان رسمى مساء الأحد الماضى، أنه فى الساعة 5 مساء تمكنت عناصر القوات المسلحة، من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.