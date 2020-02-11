محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من تقديم المساعدة لإحدى السيدات المسنات، والتي حالت ظروفها الصحية دون صعودها الشقة محل سكنها، بمنطقة محرم بك. وتم نقل السيدة باستخدام المُعدات اللازمة لمسكنها، بعد طلب المساعدة من الأجهزة الأمنية بالمديرية، والتي استجابت بشكل فوري. ولاقى ذلك الأمر استحسان الأهالي وشكرهم للجهود التي تبذلها الجهات الأمنية المختلفة في خدمة المواطنين.

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كانت هذه تفاصيل خبر في لفتة إنسانية.. الحماية المدنية تساعد مُسنة في الوصول لمنزلها بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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