جسده ينتفض ودمه يتطاير.. 5 دقائق رعب انتهت بمقتل عامل أمام زبائن القهوة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث وفاطمة عادل:

في الثامنة والنصف، مساء الجمعة الماضي، كان رواد مقهى "ليالينا" بمدينة السلام يتحدثون في شئون يومهم كالمعتاد، وفي تلك الأثناء اقتحم المقهى شاب كان جسده ينتفض، ويتخبط في أركان المقهى، دون أن يلمسه أحد، ودماؤه كانت تتطاير يمينًا ويسارًا، حتى سقط جثة هامدة في أقل من 5 دقائق.

المجني عليه "يحيى. ع"، 20 سنة، كان ذنبه أنه طالب بحق شقيقه لدى صاحب محل طیور- كانا يعملان به سابقًا.

ما فعله الشاب كان سببًا في مقتله طعنًا بسكين في الصدر، على يد صاحب المحل-تربطه صلة قرابة بوالدة المجني عليه.

بحثًا عن فرصة عمل أفضل، انتقل المتهم "يسري. ج"، 36 سنة، من بلدته بمركز العدوة محافظة المنیا إلى القاهرة، منذ قرابة سنة، متنقلًا بين أحيائها حتى استقر بمنطقة مساكن الدلتا 1 في مدينة السلام، يقول "محسن. م" صاحب مخبز، مضيفًا: بعد فترة استأجر المتهم المحل المجاور للمخبز، وبدأ في تجارة الطيور.

شيئاً فشيئاً، ذاع سيط المتهم كأفضل صاحب محل طيور في المنطقة، أصبح الجميع يتحدث عن أمانته، والزبائن تأتيه من كل مكان، يشير صاحب المخبز في حديثه لمصراوي، وتابع: أدرك المتهم أنه بحاجة لمساعد، فاستعان بـ"المجني عليه وشقيقه" نجلي إحدى أقاربه.

قبل نحو 8 أشهر، بدأ الشقيقان العمل مع صاحب محل الطيور، وكان المتهم والمجني عليه يقضيان معظم وقتهما في المحل، بينما شقيق المجني عليه يقوم بتوصيل الطلبات للزبائن "دليفري"؛ حتى طالب الشقيقان بزيادة الراتب الشهري، فرفض صاحب المحل، وبدأت المشاكل تعرف طريقها إليهم.

مع تحسن أحوال الشقيقين ماديا وتمسك صاحب المحل بموقفه، تركا العمل معه، وأستأجرا محلا بمنطقة أخرى، وبدآ العمل في تجارة الطيور، منذ نحو شهرين.

في الآونة الأخيرة، احتاج الشقيقان أموالا لتوسعة تجارتهما، فتذكرا أن صاحب العمل السابق مدين لأحدهما بمبلغ مالي- جزء من آخر راتب شهري، فتوجه المجني عليه له، وطالبه بالمال، لكن الأخير رفض "ملكش حاجة عندي".

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على مدار الأسبوعين الماضيين، ظل الشقيقان يترددان على صاحب المحل لطلب الأموال، دون جدوى، ما دفعهما للاتصال بأحد أقاربهما في محافظة المنيا، لإقناع صاحب المحل بإعطائهما أموالهما، ومع رفض الأخير، غضب الشقيقان، وقررا أخذ أموالهما بالقوة.

عقارب الساعة تشير الى السابعة والنصف، مساء الجمعة الماضي، الهدوء يسود سوق منطقة مساكن الدلتا 1، بينما المتهم منهمك في عمله بالمحل، ففوجئ بالمجني عليه، واقفا أمام المحل يطالبه بالأموال، فأنكر المتهم المديونية "أخوك ملوش فلوس"، فاحتد النقاش بينهما.

صرخ المجني عليه " لو مجبتش الفلوس هقتلك"، ثم أمسك بحجر وألقاه في وجهه ما أدى لإصابته بجرح في الجبهة.

وما إن رأى المتهم بعض دمائه تسيل على جبهته، حتى استشاط غضبًا، فاندفع نحو المجني عليه، حاملا سكينه، ودون تردد طعنه في صدره.

ظل المجني عليه يهرول في الشارع، ينتظر من يسعفه، حتى سقط جثة هامدة داخل مقهى- يبعد 200 متر عن المحل، فأبلغ الأهالي العميد أيمن سمير، مأمور قسم شرطة السلام أول، بالحادث.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن الرواد مصطفى أبوالفضل ومحمد جعفر وعمرو إيهاب وعلي كساب وعمرو عزت، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.