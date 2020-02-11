بسلاح خرطوش وبانجو.. القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن دمياط، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة.
كانت وحدة مباحث قسم شرطة أول دمياط بمديرية أمن دمياط، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات، ضرب" لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار، كميه من نبات البانجو المخدر وزنت 500 جرام، مبلغ مالي.
وضبطت مباحث قسم شرطة السرو، عاطل، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 9 قضايا "مخدرات، سرقات متنوعة، شروع في قتل، ضرب" لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كميه من نبات البانجو المخدر وزنت 510 جرام، مبلغ مالي .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق .
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