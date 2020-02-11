ضبط شخصين وبحوزتهما تمثال يُشتبه في أثريته بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ألقى قطاع الأمن العام القبض على شخصين بحوزتهما تمثال يشتبه في أثريته، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالدقهلية.
كانت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة الستاموني بمديرية أمن الدقهلية تمكنت من ضبط شخصين مقيمين بدائرة مركزي شرطة "الستاموني، بلقاس" حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما، وتبين عدم حمله تراخيص، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (تمثال بارتفاع واحد متر "يشتبه في أثريته"، وبمواجهتهما لم يدليا بأي معلومات عن مصدر حصولهما على التمثال.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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