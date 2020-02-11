استوالى على 8 مليون جنيه.. سقوط مستريح هارب من 30 سنة حبس في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقى رجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن القاهرة، القبض على مقاول هارب من أحكام قضائية، عقوبتها 30 سنة سجن؛ حال اختبائه داخل شقة بمنطقة السلام.

أكدت معلومات وتحريات اللواء محمد عبد الله، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام مقاول مستلزمات بناء، مقيم بمحافظة شرقية مطلوب التنفيذ عليه في 31 حكم حبس جزئي "نصب، تبديد، شيكات" بإجمالي حبس 30 سنة)، بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالي 8 مليون جنيه بدعوى تشغيلها في تجارة مستلزمات البناء مقابل ربح شهري، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من إعادة أصل المبالغ المودعة طرفه للمجنى عليهم، وأنه يتخذ من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول مكاناً لاختبائه.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للقبض على المتهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد شريف فيصل، والمقدم دكتور محمد الشاعر والرائد محمد النويشي، من ضبطه بمواجهته اعترف بالواقعة، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب والاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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