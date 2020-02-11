ضبط أمين عُهدة لاتهامه باختلاس سلع غذائية بـ 100 ألف جنيه بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أمين عهدة بإحدى شركات تجارة الجملة بالإسكندرية لقيامه باختلاس سلع غذائية عهدته بلغت قيمتها مائة ألف جنيه.

تبلغ لفرع الإدارة بغرب الدلتا بقيام أمين عهدة بأحد أفرع الجملة بالإسكندرية باختلاس قيمة بضائع من عهدته.

أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو في حقهم والذي يعمل حالياً أمين عهدة لفرع آخر من أفرع الشركة، في غضون شهري أكتوبر ونوفمبر لعام 2019 باستغلال موقعه الوظيفي كونه أمين عهدة الفرع المشار إليه ببيع مواد غذائية وتموينية من عهدته ولم يقم بسداد قيمتها للشركة محل عمله واختلاسها لنفسه وتُقدر قيمتهما بمبلغ (100,000جنيه)، وتأكد ذلك بسؤال مسئولي الشركة، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.