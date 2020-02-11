بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالمنيا، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.

كانت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة المنيا، أفادت بقيام (عاطلين - مقيمين بدائرة القسم – لهما معلومات جنائية مسجلة)، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في ارتكاب العديد من جرائم سرقات الدراجات النارية من دائرة القسم والمراكز المجاورة .

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان بمحال إقامتهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب (10جرائم سرقات دراجات نارية).

وبإرشادهما تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (3 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم، ومركز شرطة سمالوط غرب – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرف كلٍ منهم على الدراجة النارية خاصته .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .