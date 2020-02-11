ضبط شقيقين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شقيقين بالقليوبية، لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.

كانت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة الخانكة، بمديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام (شقيقين – مقيمان بدائرة المركز - مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضية مشاجرة وإطلاق أعيره نارية)، بإدارة ورشة كائنة أسفل العقار سكنهما، لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية، وتعديل الأسلحة محدثة الصوت إلى أسلحة نارية والإتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما.. وبحوزتهما بالورشة:" 3 فرد خرطوش، و 3 طبنجات معدلة، و 2 مسدس، و 3 طلقات خرطوش عيار 12مم، وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، وعدد من الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع .

بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .