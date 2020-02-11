وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية للشباب والفتيات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، مرحل الدورات التدريبية لـ 8 وحدات تدريبية متنقلة بقرى ونجوع محافظات الأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني المهن المختلفة.

وقال سعفان في تصريحات، اليوم، إن كل وحدة تعقد 3 دورات تدريبية في كل قرية تتواجد بها لمدة 3 أشهر بمعدل دورة كل شهر، على مهن التفصيل والخياطة، وكهربائي تركيبات، وسباكة وأعمال صحية، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات الثمانية، تمهيدا لإطلاق المرحلة الثالثة بـ5 وحدات جديدة لتصل إلى 13 وحدة متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية، والتي لا يستطيع فيها الشباب والسيدات الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة البالغة 38 مركز و3 ورش ثابتة في 27 محافظة لتغطية جميع محافظات مصر.

من جانبه، تابع وليد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، دورة التفصيل والخياطة المنفذة بقرية أولاد الشيخ بمغاغه بالمحافظة، واختار ممثلين عن الوزارة، دورة السباكة الثانية المنفذة بالوحدة، مشيدين بالمجهود المبذول من المديرية في مجال التدريب المهني.

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وفي نفس السياق، تفقد أحمد طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أعمال الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة بقرى بغداد ومركز ومدينة باريس، على مهنة السباكة الصحية، وتستمر الدورة 15 يوماً، ويمنح الثلاثة الأوائل شنطة عدة للعمل بتلك المهنة لخلق فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة لهم تسهم في خفض معدلات البطالة.

كما تفقد علي أبو الحسن المشرف العام على التدريب ووكيل مديرية القوى العاملة بالفيوم، بدء الدورة التدريبية الأولى للشهر الرابع على التوالي على مهنة التفصيل والخياطة بقرية العجميين بمركز أبشواي بالمحافظة، وفي نفس الوقت اختيار الثلاثة الأوائل المتفوقات من الدروة السابقة تمهيدا لمنحهم ماكينة خياطة، كي تستطعن كل منهم أن تبدأ مشروعها الخاص بها ليدر عليها دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

كما تفقد مديري مديريات القوى العاملة بمديريات الدقهلية، وسوهاج وأسيوط، الأقصر، وكفر الشيخ أعمال الدورات التي تتم بالوحدات المتنقلة بها.