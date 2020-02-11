قومي حقوق الإنسان يستقبل السفير الإيطالي بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
استقبل محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير جيامباولو، سفير إيطاليا، لدى مصر بناء على طلبه حيث أكد الحرص على العلاقات المصرية الإيطالية القديمة والوثيقة ووسائل تنميتها.
واستفسر سفير إيطاليا خلال اللقاء عن موقف الطالب المصرى باتريك جورج زكي الذي يدرس في إحدى الجامعات الإيطالية بمنحة من الاتحاد الأوروبي والذي احتجزته السلطات المصرية فور عودته من إيطاليا على خلفية اتهامات بدعم منظمات إرهابية.
وأكد محمد فايق، للسفير الإيطالي أن الطالب المصري احتجز بناء على أمر صادر من النيابة العامة ويجرى التحقيق معه، وأن المجلس يتابع مراحل التحقيق ويجرى الإتصالات اللازمة للوقوف على كافة الملابسات التى تحيط بهذه القضية.
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