بديل جسر السويس.. 10 معلومات عن محور الطوارئ (يصل بلبيس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت مصادر حكومية إن أعمال إنشاء محور الطوارئ بمحافظة القاهرة قاربت على الانتهاء؛ حيث بلغت نسبة التنفيذ في المشروع أكثر من 90 %.

وأضافت المصادر أن تنفيذ المشروع واجهه عدة تحديات، كان من بينها ردم الرشاح وإعادة استغلاله كطريق يوازي محور جسر السويس، ونزع ملكيات 600 عشة موجودة على مسار المحور بالكامل، وتعويض أصحابها، بالإضافة إلى إزالة 300 عقار في مسار تنفيذ المشروع.

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن المحور:

- يربط بين طريق جسر السويس وطريق بلبيس الصحراوي.

- طول المحور 13.5 كيلو بعرض 50 مترا.

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- يشمل الاتجاه الواحد على طريق رئيسي مكون من 3 حارات مرورية بعرض 10.8م، وطريق خدمة 2 حارة مرورية بعرض 8.9 م، إضافة إلى عدد 2 رصيف مشاه بعرض 2.5م.

- يساهم في تحسين الحركة المرورية بهذا الاتجاه وتخفيف الضغط المروري على محور جسر السويس وأحياء المنطقة الشرقية.

- يتضمن المشروع إنشاء "8 كباري" (تقاطع جسر السويس- تقاطع شارع بيرتي- تقاطع جمال عبد الناصر- تقاطع شارع مصطفى كامل- تقاطع شارع سبيكو- تقاطع طريق الجبل الأصفر- تقاطع طريق بلبيس- كوبرى دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوى القاهرة/ القاهرة).

- المحور يساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة، وخاصة شارع جسر السويس والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي.

- الربط مع طريق بلبيس الصحراوي، كما أنه يساعد على تحقيق نطاق عمراني متحضر في المنطقة المحيطة به.

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