محافظ القاهرة: ارتفاع حصيلة استرداد الاراضى بالعاصمة إلى 340 ألف م2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن قوات انفاذ القانون بالمحافظة تمكنت حتى اليوم العاشر من بداية الموجة 15 لاسترداد أراضي الدولة " حق الشعب " من تنفيذ 143 قرار ازالة ، ليصل إجمالي ما تم استرداده من أراضي الدولة المتعدى عليها حتى الآن 340 ألف م2.

وأضاف محافظ القاهرة أن المنطقة الجنوبية، احتلت المرتبة الأولى فى أعمال الإزالة بـ 291 ألف م2 بعد تنفيذ 59 حالة إزالة تلتها المنطقة الشرقية باسترداد 44 ألف م2 ناتج تنفيذ 20 حالة إزالة.

وأكد المحافظ أن ملف ازالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.

وأوضح المحافظ أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية علي أراضي الدولة، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.