وزيرة البيئة توجه بتذليل العقبات أمام الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماع اللجنة المشتركة لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة؛ طبقا لقرار رقم ٤١ لسنة ٢٠١٩ والخاص بتعريفة التغذية الكهربائية.

وبحسب بيان، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اجتماع المهام والمسئوليات لأعضاء اللجنة لتذليل التحديات التي قد تواجه المستثمرين في تطبيق مشروعات التعريفة.

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واستعرض الاجتماع منهجية سير العمل في إدراج المشروعات والمراجعات والموافقات للإسراع بتشجيع الاستثمار المباشر في هذا المجال، بما يحقق النجاح التبادلي بين المستثمر والحكومة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الانتهاء من الدليل الإرشادي لتنفيذ مشروعات تعريفة التغذية، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة فور الانتهاء منه مع الإعلان عن الفرص المتاحة للاستثمار في المحافظات ودعوة المستثمرين للتقدم بمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة على مدار الشهرين القادمين.

كما سيتم التنسيق بين وزارتي البيئة والإسكان والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فيما يخص المشروعات المقدمة لديهم فى إجراءات التنفيذ والدعم الفني.