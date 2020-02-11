مصر | تأجيل محاكمة 11 متهما احتجزوا مواطنا لطلب فدية بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 11 متهما احتجزوا مواطنا لطلب فدية بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة11 متهمًا لحيازتهم أسلحة نارية واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه بنطاق دائرة القاهرة الجديدة، لجلسة غدًا الأربعاء.

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: حماد صالح ومحمد عودة وعيد مصلح وأحمد محمد وغازي استيان وسعود عبدالله ومحمد إبراهيم وويوسف فريح وخالد أبو كياد وخالد عبدالله وفريج عبدالله.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح أحمد وإيمن محمد وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

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وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة في القضية بدائرة قسم ثاني القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة أحرزوا سلاحا ناريا مششخنا "بندقية الية "حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وقاموا بحجز المجني عليه محمد محمود بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجني عليه مبلغا من النقود.

وتضمنت أقوال شهود الإثبات بالقضية الشاهد الأول محمد محمود حيث أنه حال سيره بالسيارة قيادته قام المتهمون باستيقافه وأشهروا في وجهه الأسلحة الآلية وقاموا باحتجازه لمدة 10 أيام وذلك للتفاوض مع والده على مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه وبعد دفع مبلغ الفدية وقدره 650 ألف جنيه تم إطلاق سراح المجني عليه.



وشهد معاون مباحث بقسم ثاني القاهرة الجديدة، أنه نفاذا للضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة قام بضبط المتهم الأول الذي اشترك مع باقي المتهمين في واقعة احتجاز المجني عليه وطلب فديه نظير إطلاق سراحة وأن التحريات أثبتت صحة الواقعة.