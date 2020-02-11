مصر | بلاغ يتهم مذيع قناة الجزيرة بالتحريض على اغتيال السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم مذيع قناة الجزيرة بالتحريض على اغتيال السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغا للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، قيد تحت رقم 8009 لسنة 2020، بلاغات النائب العام، اتهم فيه جمال ريان، مذيع قناة الجزيرة القطرية، بالتحريض على اغتيال رئيس الجمهورية والإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها.

ونص محمود في بلاغه، أن المقدم ضده البلاغ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تصريحات حرض فيها على اغتيال رئيس الجمهورية وبعض رؤساء الدول العربية، بدعوته لتشكيل فرق اغتيالات لتنفيذ تلك الجرائم، وهو ما يمثل جريمة تحريض مباشر على استهداف رئيس الجمهورية، بتعليمات صادرة له من المخابرات القطرية.

واتهم محمود في بلاغه جمال ريان، بالإساءة إلى الدولة المصرية ومؤسساتها وتعمده الإضرار بالصالح العام، ونشر الفوضى في البلاد، وتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين، وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلي للبلاد.

وأضاف محمود، أن المقدم ضده البلاغ جمال ريان، الفلسطيني الجنسية، المعروف بعدائه الشديد لمصر وشعبها، يتلقى تمويلات بصفة دورية من المخابرات القطرية لإرتكاب تلك الجرائم في حق مصر وشعبها.

وطالب في ختام بلاغه، فتح تحقيقات موسعة وعاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار قرار فوري وعاجل بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ، كما طالب بوضع اسم المشكو في حقه على قوائم ترقب الوصول، وإلقاء القبض عليه فور وصوله، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم جمال ريان، على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.‎