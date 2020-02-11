مصر | "الداخلية" تمنح الجنسية الأجنبية لـ43 مواطنا مع عدم احتفاظهم بـ"المصرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تمنح الجنسية الأجنبية لـ43 مواطنا مع عدم احتفاظهم بـ"المصرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزراة الداخلية، القرار رقم 43 لسنة 2020، بالإذن لـ22 مواطنا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وكما أصدرت الوزارة كذلك القرار رقم 59 لسنة 2020، بالإذن لـ21 مواطنا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر بتاريخ اليوم.