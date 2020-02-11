أخبار مصر | 50 ألف جنيه على 38 شهرا.. بشرى سارة لشباب الأطباء

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النقابة قالت إنه سيتم الاختيار بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبقة عليهم الشروط، وستجرى القرعة العلنية بالجمعية العمومية، المقرر عقدها يوم الجمعة 27 مارس، بمقر النقابة العامة بدار الحكمة.
شروط القرض:
١- السن أقل من ٣٥ سنة "مواليد 1985 وما بعدها
2-عقد زواج حديث (أو إجراءات كنسية) اعتبارًا من تاريخ ١ يناير 2018 وما بعدها
3- عدم التمتع بقرض السيارات الخاص بالنقابة
4- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
5- يجوز تقديم طلبات لدخول القرعة لكل من الطبيب والطبيبة المتزوجين، ولكن لا يجوز منح القرض إلا لأحدهما فقط.
طريقة الاختيار:
القرعة العلنية بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.
الضمانات:
١- إقرار ضمان من الزوج (الزوجة) + طبيب
طريقة السداد:
١- يتم تحويل قيمة القسط الشهري من المرتب للبنك (يجب إنهاء الإجراءات خلال ثلاثة شهور من تاريخ القرعة).
٢- مهلة شهرين سماح قبل البدء في السداد.
٣- القسط الشهري شامل المصاريف الإدارية والدمغات 1375 جنيها، لمدة ٣٨ شهرا متتالية.
٤- يجب سداد كامل قيمة الأقساط المتبقية عند ترك الخدمة أو الإجازة من دون مرتب.
٥- في حالة الوفاة أو العجز الكامل، فإنه يتم إسقاط باقي الأقساط المستحقة وتتحملها النقابة.
طريقة تقديم الطلب:
١- يتم تقديم الطلبات على النموذج المخصص لذلك بالنقابة الفرعية اعتبارا من 15 فبراير حتى تاريخ 12 مارس، وبالنقابة العامة حتى تاريخ 19 مارس 2020.
٢- يتم إرفاق صورة كارنيه النقابة + صورة بطاقة الرقم القومي + صورة عقد (إجراءات) الزواج + اشتراك النقابة 2019 + شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
٣- يتم إجراء القرعة يوم الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة 27 مارس 2020 بدار الحكمة.
على أن يتم التقدم عن طريق ملء استمارة القرض بالنقابات الفرعية، أو النقابة العامة للأطباء (قسم القروض - محمد جودة) 42 شارع قصر العيني (دار الحكمة) 01029995169-01149880494.