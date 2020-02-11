أخبار مصر | 50 ألف جنيه على 38 شهرا.. بشرى سارة لشباب الأطباء

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أعلنت النقابة العامة للأطباء، تقديم قرض حسن قيمته 50 ألف جنيهًا "من دون فوائد" لشباب الأطباء والطبيبات المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثًا، على أن يسدد القرض على 38 شهرا.

النقابة قالت إنه سيتم الاختيار بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبقة عليهم الشروط، وستجرى القرعة العلنية بالجمعية العمومية، المقرر عقدها يوم الجمعة 27 مارس، بمقر النقابة العامة بدار الحكمة.

شروط القرض:

١- السن أقل من ٣٥ سنة "مواليد 1985 وما بعدها

2-عقد زواج حديث (أو إجراءات كنسية) اعتبارًا من تاريخ ١ يناير 2018 وما بعدها

3- عدم التمتع بقرض السيارات الخاص بالنقابة

4- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

5- يجوز تقديم طلبات لدخول القرعة لكل من الطبيب والطبيبة المتزوجين، ولكن لا يجوز منح القرض إلا لأحدهما فقط.

طريقة الاختيار:

القرعة العلنية بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.

الضمانات:

١- إقرار ضمان من الزوج (الزوجة) + طبيب

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