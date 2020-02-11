أخبار مصر | محافظ الجيزة يشارك في المؤتمر الحضاري العالمي بالإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يشارك في المؤتمر الحضاري العالمي بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، في اليوم الثالث للدورة العاشرة للمؤتمر الحضاري العالمي المنعقده في أبو ظبي بالإمارات، من يوم 8 إلى 13 فبراير الجاري، حيث تم عرض العديد من الرؤى التي شملت ما يتيحه التوسع الحضاري من فرصا كبيرة للتغلب على التحديات العالمية الكبرى، بالإضافه إلى إطلاق المدن الذكية التي تركز على استخدام التقنيات الرقمية ودورها في تقديم الخدمات بشكل أفضل للجمهور.

وتابع المحافظ، الجلسات الحوارية حول الحداثة والتقاليد التي تناقش جهود تعزيز ربط الثقافة بالابتكار في المدن، بالإضافة إلى تمكين الحكومات المحلية للنهوض بأهداف التنمية المستدامة وعناصر التمويل والبيانات والطاقة.

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وأكد الحفاظ على طبع المحافظة التاريخي والثقافي والمعماري، من خلال تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الجديد، لافتًا إلى أنه سوف تصمم محطات أتوبيسات النقل السريع بطريقة معمارية تعكس الطبع التاريخى للمنطقة، بالإضافة إلى تخصيص محور خاص بالثقافة بإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، وهي رؤية مصر 2030.

وأشار إلى التأكيد على الأهداف التي تعمل الدولة على تنفيذها لتعظيم الاستفادة من التراث الثقافي مثل: "دعم الصناعات الثقافية، كمصدر قوة للاقتصاد ما يساهم في تقليص الفجوات الجغرافية في الخدمات المقدمة وزيادة دعم النشاط الثقافي الأهلي، مؤكدًا على أهمية دور المحافظات والحكومات في توافق المشروعات مع الإستراتيجيات والخطط الوطنية والدولية التي تعزز التحضر المستدام.

وأشاد راشد بالتمثيل المصري في فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أنه تم افتتاح المعرض المصري الذي يضم العديد من الرؤى والمشروعات القومية، التي قامت بها الدولة المصرية في العديد من المجالات التي تتعلق بتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجا.