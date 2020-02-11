أخبار مصر | وزير الآثار يناقش تسجيل أديرة وادي النطرون على قائمة التراث العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يناقش تسجيل أديرة وادي النطرون على قائمة التراث العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور غيث فريز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، في مقر الوزارة بالزمالك.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات منها: إقامة عدد من ورش العمل، وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الآثرية على قائمة التراث العالمي.

كما تم مناقشة استكمال مشروع عمل اللوحات الإرشادية في المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، على غرار ما تم في المتحف المصري بالتحرير، حيث تم الإتفاق على عمل لوحات إرشادية لمنطقتي أبو مينا بالساحل الشمالي، وسانت كاترين الأثرية بجنوب سيناء.



كما تطرق اللقاء إلى ملف تسجيل أديرة وادي النطرون على قائمة التراث العالمي.