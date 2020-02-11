أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين 'قومي أسر الشهداء' ومحافظة القليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين 'قومي أسر الشهداء' ومحافظة القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اللواء أ.ح/ محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة مجلس الوزراء والوفد المرافق؛ له لمناقشة سُبل دعم ومساندة أسر شهداء ومصابي المحافظة.

وخلال اللقاء، تم استعراض الخدمات التي يقدمها المجلس في جميع المجالات، وشرح خطة العمل لرعاية أسر الشهداء والمصابين على مستوى المحافظات كافة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي ومحافظة القليوبية في مجال تقديم الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي المحافظة.

وبمقتضى البروتوكول، يقوم المكتب الإقليمي للمجلس بالمحافظة، بتقديم كامل الخدمات والرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين في مجالات الرعاية الطبية والتعليمية وخدمات النقل والإسكان، إضافة إلى برامج الدعم والتأهيل النفسي، على أن يخضع المكتب للإشراف المباشر من محافظ القليوبية أو من يفوضه في هذا الشأن.

وأكد أمين عام المجلس أن اقتتاح المكتب الإقليمي وتوقيع البروتوكول، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتقديم أوجه الرعاية والدعم في جميع المجالات لأسر شهداء الوطن.

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وأضاف أمين عام المجلس أنه جاري التوسع في افتتاح مكاتب إقليمية على مستوى الجمهورية؛ لتقديم خدمات المجلس للحد من مشقة وعناء السفر للقاهرة،مؤكدًا أن المجلس بصدد افتتاح مركز خدمات متكامل لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مجهز ب ٣ عيادات طبية وصالة علاج طبيعي وقاعة استقبال بالنظام الآلي.

كما أعرب أمين عام المجلس عن خالص شكره للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على الدعم والمساندة للمجلس في توفير كامل أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين.

من جانبه أكد محافظ القليوبية أن البروتوكول يهدف إلى توفير العلاج اللازم لأسر الشهداء والمصابين، وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم، وذلك من خلال المراكز والمستشفيات التابعة للمجلس، مضيفًا أن الدولة لا تنسى أبنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

عقب ذلك قام محافظ القليوبية وأمين عام المجلس القومي، بافتتاح المكتب الإقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بديوان عام المحافظة.