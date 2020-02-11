أخبار مصر | انطلاق ثاني فعاليات المشروع القومي "مودة" بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق ثاني فعاليات المشروع القومي "مودة" بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل، ثاني فعاليات خطة التعميم الخاصة بتنفيذ تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" داخل الجامعات المصرية، بمحافظة السويس.

ويستهدف التدريب، إعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة استعدادا لتنفيذ 100 تدريب خلال الفصل الدراسي الثاني 2020.

ويستمر التدريب على مدار يومين يحاضر خلاله الدكتور محمد فوزي مدرب بمشروع مودة، والدكتور محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، والدكتورة شيماء سعيد كلية الطب بجامعة السويس.