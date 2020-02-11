أخبار مصر | تسجيل 52 ألف مواطن بالتأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل 52 ألف مواطن بالتأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 52 ألفًا و404 مواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى صباح اليوم.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة أسرة وادي تال، التابعة للإدارة الصحية بمنطقة أبوزنيمة، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

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وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقًا للمواعيد المحددة، كما وجهت بتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتهم المهنية بالتوازي مع أعمال التطوير.

وأشار إلى أن الوحدة تخدم القبائل البدوية نظرًا لوجودها بمنطقة جبلية، حيث شددت الوزيرة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة، فضلًا عن سرعة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، التي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافةً إلى محافظة بورسعيد، التي انطلقت المنظومة بها يوليو الماضي.