أخبار مصر | "مصر للطيران" تسير رحلة أسبوعية بين شرم الشيخ والأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تسير رحلة أسبوعية بين شرم الشيخ والأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: إنه تقرر تسيير رحلة جديدة داخلية أسبوعيا، بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر خلال الموسم الحالي، قابلة للزيادة في حال الطلب.

وأضاف "عادل"، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن القرار يساهم في تنشيط الحركة السياحية، بربط المدن السياحية المصرية بشبكة خطوط مصر للطيران الدولية، عن طريق مطار القاهرة، وإتاحة الفرصة للسائحين ومنظمي البرامج السياحية، في تنظيم رحلات تضم الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية في برنامج واحد.

وتابع أنه من المقرر أن تقلع الرحلة صباحا من شرم الشيخ إلى الأقصر وميعاد العودة مساء من الأقصر إلى شرم الشيخ. وأورد أن الشركة الوطنية تبدأ تشغيل هذه الرحلات يوم الخميس من كل أسبوع، اعتبارا من يوم ٢٠ فبراير الجاري وحتى ٢٨ مايو المقبل، بأحدث طائرات مصر للطيران التي تسلمتها مؤخرا من طراز الإيرباص A220-300 التي تتميز بمستوى عالٍ من الراحة والرفاهية.

ونوه بأنه يمكن للعملاء حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني من هنا، أو الحجز والاستفسار عن طريق خدمة الاتصالات التليفونية على ١٧١٧ أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو الوكلاء السياحيين.