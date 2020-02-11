أخبار مصر | برلمانية تقترح توفير فدانين بأرض اللواء لإنشاء مجمع خدمات حكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تقترح توفير فدانين بأرض اللواء لإنشاء مجمع خدمات حكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والتخطيط والتنمية المحلية، بشأن توفير فدانين في منطقة أرض اللواء لصالح إنشاء مجمع خدمات حكومية.

وقالت "منير" في اقتراحها: "إن أرض اللواء وهي منطقة عشوائية تابعة لحي العجوزة يقطنها حوالي 2 مليون نسمة، إلا أنها خارج خريطة التطوير، نظرا لعدم وجود أي أراضي أملاك دولة لذلك انتظرنا سنوات عديدة لمبادلة الـ11 فدان التابعة لوزارة الأوقاف، وقامت محافظة الجيزة مشكورة ووزارة الإسكان بتبديلها بالفعل مع الأوقاف مقابل 28 فدان في أكتوبر، على أساس أن هذه الأرض الوحيدة المملوكة للدولة"

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وأكدت عضو مجلس النواب، أن آمال المواطنين متمثلة في استغلال هذه الأرض لبناء مجمع مدارس ومستشفى حكومي ووحدة مطافي ووحدة صحية ووحدة تضامن اجتماعي، إلا أنه نظرا لإيمان أهالي المنطقة بأهمية المشروع القومي محيط ترعة الزمر "محور الملك عبد الله"، حيث سوف يمر بكل الأرض، فتم قبول استغلال هذه الأرض في المشروع.

وتابعت: "إلا أنه يوجد 2:50 فدان أمام شريط القطار مقام عليه خزان للمياه، وعليه فيجب منح منطقة أرض اللواء 2 فدان من هذه المساحة غير المستعملة وأن يكتفي الخزان بـ2000 متر، حيث أن المنطقة تعاني كثيرا من نقص الخدمات".

وشددت منير، على أنه بالفعل المنطقة تعاني من ضعف الخدمات بها وتكدس الطلاب، مما يتطلب الموافقة على توفير هذه المساحة لصالح إنشاء مجمع خدمات حكومية من مدارس ووحدات صحية ومطافي فيها.