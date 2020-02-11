أخبار مصر | سفير جورجيا لوزير الطيران: هدفنا زيادة فرص الاستثمار بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير جورجيا لوزير الطيران: هدفنا زيادة فرص الاستثمار بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه، ألكسندر نالبندوف، سفير دولة جورجيا لدى مصر؛ لبحث سُبل التعاون في مجالات الطيران المدني، وتنشيط الحركة السياحية وزيادة فرص الاستثمار وبخاصة في مجال النقل الجوي.

وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني. وفي بداية اللقاء، رحب وزير الطيران، بسفير جورجيا، وأشاد بالتعاون الكبير بين البلدين والاستثمارات القائمة في مجال التجارة والتصنيع والزراعة، مؤكدًا أن تزايد حجم الاستثمارات والتجارة سيساهم بشكل كبير في تنشيط ونمو الحركة الجوية. Advertisements

وناقش الجانبان سبل تحديث اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، وإمكانية تشغيل خط جوي مباشر بين القاهرة وتبليسي عاصمة جورجيا لزيادة المنافع المتبادلة بين البلدين.