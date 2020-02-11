أخبار مصر | وزيرة الصحة توجه بتدريب العاملين بوحدة "أبو صويرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة توجه بتدريب العاملين بوحدة "أبو صويرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدة صحة "أبو صويرة" التابعة للإدارة الصحية برأس سدر، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وبحسب الوزارة، فقد وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات وفقا للمواعيد المحددة، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وشددت الوزيرة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.