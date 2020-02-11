أخبار مصر | وزير الرياضة يوجه بتكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب في أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يوجه بتكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب في أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إلى محافظة أسوان، إذ

وصل قبل قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،كان في استقباله اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعددًا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

واستهل وزير الرياضة زيارته بجولة تفقدية، برفقة محافظ أسوان لمراكز شباب كلابشه، أبوهور، وقرشة، حيث إطلع على عدد من المنشآت الرياضية داخل تلك المراكز، ودراسة سبل دعمها بما يتناسب مع حجم الأنشطة المنفذة والأعضاء المترددين عليها.

ووجه صبحي بتكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب، وجعلها مراكز جذب لكافة المواطنين التي تعتبر من أهم المتنافسات التي يتردد عليها جميع الفئات في منطقة النوبة.

وأثنى وزير الرياضة على الجهود المبذولة من قبل محافظ أسوان في التعاون والمساهمة الدائمة في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، وخطط الوزارة التي تنفذ من خلال مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

