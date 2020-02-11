أخبار مصر | استرداد 340 ألف متر بالقاهرة خلال 143 حملة إزالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استرداد 340 ألف متر بالقاهرة خلال 143 حملة إزالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة: إن قوات إنفاذ القانون بالمحافظة، تمكنت حتى اليوم العاشر من بداية الموجة 15 لاسترداد أراضي الدولة "حق الشعب"، من تنفيذ 143 قرار إزالة، ليصل إجمالي ما تم استرداده حتى الآن 340 ألف متر مربع.

وأضاف المحافظ، في تصريحات اليوم، أن المنطقة الجنوبية، احتلت المرتبة الأولى في أعمال الإزالة بـ291 ألف متر مربع، بعد تنفيذ 59 حالة إزالة تلتها المنطقة الشرقية باسترداد 44 ألف متر مربع، ناتج تنفيذ 20 حالة إزالة.

Advertisements

وتابع المحافظ، أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية، من أجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع من دون تمييز.

وأوضح المحافظ، أن الموجه الـ15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضي الدولة، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.