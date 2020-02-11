أخبار مصر | وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بـ8 وحدات متنقلة في القرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بـ8 وحدات متنقلة في القرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مراحل الدورات التدريبية لـ8 وحدات تدريبية متنقلة بقري ونجوع بمحافظات الأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني المهن المختلفة.

وقال سعفان: في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن كل وحدة تعقد 3 دورات تدريبية في كل قرية تتواجد بها لمدة 3 أشهر بمعدل دورة كل شهر، على مهن: "التفصيل والخياطة، وكهربائي تركيبات، وسباكة وأعمال صحية"، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات الثمانية، تمهيدا لإطلاق المرحلة الثالثة بـ5 وحدات جديدة لتصل إلى 13 وحدة متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية، التي لا يستطيع فيها الشباب والسيدات الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة البالغة 38 مركزًا و3 ورش ثابتة في 27 محافظة لتغطية جميع محافظات مصر.

من جانبه قام وليد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، بمتابعة دوره التفصيل والخياطة المنفذة بقرية أولاد الشيخ بمغاغه في المحافظة، إذ قام ممثلين عن الوزارة باختبار دوره السباكة الثانية المنفذة بالوحدة، مشيدين بالمجهود المبذول من المديرية في مجال التدريب المهني .

وفي ذات السياق تفقد أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أعمال الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة بقري بغداد ومركز ومدينة باريس، على مهنة السباكة الصحية.