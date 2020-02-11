أخبار مصر | رئيس الوزراء: ندعم استثمارات ألمانيا المتنامية بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: ندعم استثمارات ألمانيا المتنامية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ماريو ميهرن، رئيس مجلس إدارة شركة ونترشال ديا الألمانية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسفير ألمانيا بالقاهرة.

وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس إدارة ونترشال ديا، إلى الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها أمس الاثنين، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الحكومية "إيجاس" وشركة ونترشال ديا الألمانية؛ للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار، ومِنَح توقيع بنحو 11 مليون دولار لحفر 8 آبار.

وأكد "ميهرن" أنّ "ونترشال ديا" تعتبر مصر من أهم شركائها حول العالم، مشيدًا في هذا الصدد بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تسهيل عمل الشركة.

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من ناحيته، أوضح وزير البترول، أنّ ونترشال حرصت على المشاركة في معرض مصر الدولي للبترول هذا العام، بوفد رفيع المستوى، وأنّ المعرض الذي تستضيفه مصر للعام الرابع على التوالي، أصبح يستقطب كبرى الشركات العالمية.

وأشاد وزير البترول، بالتعاون المتنامي مع ونترشال ديا، وما نفذته الشركة للالتزام بالمعايير البيئية في مشروعاتها بمصر.

وهنأ رئيس الوزراء، شركة ونترشال على توقيع العقد الجديد، مؤكدا دعم الحكومة المصرية للاستثمارات الألمانية المتنامية في مصر، والتي تأتي انعكاسا للعلاقات المتطورة بين مصر وألمانيا، والعلاقات المتميزة والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين.