أخبار مصر | 7 خطوات للتصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 خطوات للتصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت عملية اختيار نائبين عن دائرتي الجيزة وملوى والمنيا، وذلك بعد وفاة شاغليهما بالبرلمان.
وتنطلق عملية الاقتراع في الانتخابات التكميلية في التاسعة صباحا وتنتهي في التاسعة مساء أو مع آخر نائب موجود بالمجمع الانتخابي، ويتخلل العملية ساعة راحة كانت قد حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.
وتستعرض "الخليج 365" خطوات أداء الانتخابات التكميلية وفقا للقواعد المتبعة لإدلاء الناخب بصوته في الانتخابات، حيث نصت عليها المادة 44 من القانون وتأتي أبرز هذه القواعد كالتالي:
1- إثبات شخصية الناخب، وينبغي أن تكون شخصية الناخب سرية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.
7- ينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.