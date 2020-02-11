أخبار مصر | 7 خطوات للتصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 خطوات للتصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ عملية التصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، غدا الثلاثاء، عن دائرتي الجيزة وملوي والمنيا للمصريين في الداخل، ومن المقرر أن تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

وجاءت عملية اختيار نائبين عن دائرتي الجيزة وملوى والمنيا، وذلك بعد وفاة شاغليهما بالبرلمان.

وتنطلق عملية الاقتراع في الانتخابات التكميلية في التاسعة صباحا وتنتهي في التاسعة مساء أو مع آخر نائب موجود بالمجمع الانتخابي، ويتخلل العملية ساعة راحة كانت قد حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.

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وتستعرض "الخليج 365" خطوات أداء الانتخابات التكميلية وفقا للقواعد المتبعة لإدلاء الناخب بصوته في الانتخابات، حيث نصت عليها المادة 44 من القانون وتأتي أبرز هذه القواعد كالتالي:

1- إثبات شخصية الناخب، وينبغي أن تكون شخصية الناخب سرية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

2- يوقع الناخب اسمه بخطه أو ببصمه إبهامه، في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، وكما يوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.

3- أن يغمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، لعدم تكرار التصويت.

4- إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من الذهاب بنفسه، فممكن أن يدلي شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.

5- يجب أن تكون البطاقة مؤيدة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه وبتاريخ الانتخاب.

6- يجب على رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يسلم لأيهما البطاقة الانتخابية، وذلك بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.

7- ينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

