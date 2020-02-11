أخبار مصر | توجيهات مهمة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى رأس سدر "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيهات مهمة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى رأس سدر "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى رأس سدر، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وبحسب الوزارة، فقد راجعت الوزيرة الرسومات الهندسية للمستشفى مع الشركة المنفذة، مشددة على سرعة الانتهاء من الأعمال كافة، وفقًا للمواعيد المحددة، مع مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد في أعمال الإنشاءات والتجهيزات.

الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الوجهات، وتنسيق الموقع العام للمستشفى، كما حرصت على تفقد أقسامه المختلفة.

المستشفى يشمل 78 سريرًا، وغرفتي عمليات، و9 ماكينات غسيل كلوي، و5 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تجميعي، وقسم للقسطرة القلبية، و11 عيادة خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.