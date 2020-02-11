أخبار مصر | وزيرة الصحة توجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير وحدة "رأس مسلة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة توجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير وحدة "رأس مسلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة أسرة رأس مسلة، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

ووجهت -بحسب بيان للوزارة- الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقا للمواعيد المحددة، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

كما وجهت الوزيرة بسرعة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة، مؤكدة مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.