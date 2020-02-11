أخبار مصر | قافلة "الصحة" بعزبة الهجانة تقدم الخدمة المجانية لـ6030 مواطنًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قافلة "الصحة" بعزبة الهجانة تقدم الخدمة المجانية لـ6030 مواطنًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتأتي القافلة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، عقب زيارته الأخيرة لمنطقة عزبة الهجانة.
وأعلنت وزارة الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 3638 مواطنًا في اليوم الأول من القافلة و2392 في اليوم الثاني، وذلك في كل من تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، وجراحة العظام، وأنف وأذن، والرمد، وجراحة الفم والأسنان، والجلدية والتناسلية، والجراحة العامة.
وأشارت إلى أنه تم خلال يومين من القافلة فحص 155 مواطنًا بمعمل الدم، و110 بمعمل الطفيليات، كما تم فحص 23 مواطنًا بالأشعة السينية، بالإضافة إلى 115 مواطنًا تلقوا خدمة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر.
ولفتت إلى أنه تم نقل 19 حالة بالإسعاف إلى مستشفى منشية البكري ممن تطلبت حالتهم الصحية جراحات عاجلة، كما تم تسجيل عدد من المواطنين باللجنة الثلاثية للعلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت أنه تم توفير 120 صنفًا من الأدوية تغطي كافة الأمراض، وذلك بالصيدلية المتنقلة، وتوفير سيارتي إسعاف لنقل المواطنين لمستشفى منشية البكري لعمل أشعة الرنين والدوبلار والمقطعية، وإعادتهم مرة أخرى بالمجان، وتوفير عربة للتسجيل الطبي، ووحدة لاستطلاع رأى المواطنين في الخدمة الطبية المقدمة لهم.
وذكرت أن القافلة تضم موظفًا مختصًا لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث تم تحويل فوري لعدد من الحالات إلى مستشفى منشية البكري لإجراء فحوصات متقدمة وجراحات عاجلة.