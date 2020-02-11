أخبار مصر | قافلة "الصحة" بعزبة الهجانة تقدم الخدمة المجانية لـ6030 مواطنًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قافلة "الصحة" بعزبة الهجانة تقدم الخدمة المجانية لـ6030 مواطنًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: إنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ6 آلاف و30 مواطنًا، وتحويل حالات إلى المستشفيات، وإجراء فحوصات متقدمة وجراحات عاجلة، خلال يومين من وصول القوافل الطبية المجانية إلى منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتأتي القافلة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، عقب زيارته الأخيرة لمنطقة عزبة الهجانة.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 3638 مواطنًا في اليوم الأول من القافلة و2392 في اليوم الثاني، وذلك في كل من تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، وجراحة العظام، وأنف وأذن، والرمد، وجراحة الفم والأسنان، والجلدية والتناسلية، والجراحة العامة.

وأضافت الوزارة، أن القافلة بدأ عملها أمس الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا. وأشارت إلى أنه تم خلال يومين من القافلة فحص 155 مواطنًا بمعمل الدم، و110 بمعمل الطفيليات، كما تم فحص 23 مواطنًا بالأشعة السينية، بالإضافة إلى 115 مواطنًا تلقوا خدمة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر. Advertisements