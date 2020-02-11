شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبة لـ8 وحدات ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مرحل الدورات التدريبية لـ 8 وحدات تدريبية متنقلة بقرى ونجوع محافظات الأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال مبادرة «مهنتك مستقبلك» للتدريب على المهن المختلفة.

وقال «سعفان» في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن كل وحدة تعقد 3 دورات تدريبية في كل قرية تتواجد بها لمدة 3 أشهر بمعدل دورة كل شهر، على مهن التفصيل والخياطة، وكهربائي تركيبات، وسباكة وأعمال صحية، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات الثمانية، تمهيدا لإطلاق المرحلة الثالثة بـ5 وحدات جديدة لتصل إلى 13 وحدة متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية، والتي لا يستطيع فيها الشباب والسيدات الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة البالغة 38 مركز و3 ورش ثابتة في 27 محافظة لتغطية جميع محافظات مصر.

Advertisements

من جانبه قام وليد عبدالرحمن مدير مديرية القوي العاملة بالمنيا، بمتابعة دوره التفصيل والخياطة المنفذة بقرية أولاد الشيخ بمغاغه بالمحافظة، وقد قام ممثلين عن الوزارة باختبار دوره السباكة الثانية المنفذة بالوحدة ،مشيدين بالمجهود المبذول من المديرية في مجال التدريب المهني .

وفي نفس السياق تفقد أحمد طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أعمال الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة بقري بغداد ومركز ومدينة باريس، على مهنة السباكة الصحية، وتستمر الدورة 15 يوماً، ويمنح الثلاثة الأوائل شنطة عدة للعمل بتلك المهنة لخلق فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة لهم تسهم في خفض معدلات البطالة.

كما قام على أبوالحسن المشرف العام على التدريب ووكيل مديريه القوى العاملة بالفيوم، بتفقد بدء الدورة التدريبية الأولي للشهر الرابع على التوالي على مهنة التفصيل والخياطة بقرية العجميين بمركز ابشواي بالمحافظة، وفي نفس الوقت اختيار الثلاثة الأوائل المتفوقات من الدروة السابقة تمهيدا لمنحهم ماكينة خياطة، كي تستطعن كل منهم أن تبدأ مشروعها الخاص بها ليدر عليها دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

كما تفقد مديري مديريات القوي العاملة بمديريات الدقهلية، وسوهاج وأسيوط، الأقصر، وكفر الشيخ أعمال الدورات التي تتم بالوحدات المتنقلة بها.