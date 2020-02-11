شكرا لقرائتكم خبر عن محامي متهم يكشف مفاجأة: قضية شهيد الشهامة قد تنقلب لمشاجرة بدلًا من قتل عمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد جبر، محامي المتهم الرابع، إنه يتوقع أن تنقلب القضية لقضية مشاجرة بدلاً من قتل عمد، وذلك مُتوقف على تفريغ الكاميرات ورؤية الدليل إذا كان ممسكًا بسلاح أو غير ذلك.

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وأشار محامي المتهم الرابع إلى أنه يتوقع التخفيف في الحكم بعد قلب القضية.

يذكر أنه قد شهدت محكمة شبين الكوم، والشوارع المجاورة لها إجراءات أمنية مكثفة استعدادًا لثانى جلسات استئناف المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، وتواجدت أعداد كبيرة من سيارات الأمن المركزي والسيارات مدرعة، وعدد 6 سيارات إطفاء، وتم وضع البوابات الإلكترونية على أبواب المحكمة الثلاثة، وتم غلق جميع الميادين والشوارع المؤدية للمحكمة.

يذكر أنه قضت محكمة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، بحبس محمد أشرف راجح، المتهم الرئيسي، والمتهمين الثاني والثالث في القضية 15 عامًا، والحكم بحبس المتهم الرابع، 5 سنوات.