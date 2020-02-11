شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة ونترشال ديا الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ماريو ميهرن، رئيس مجلس إدارة شركة ونترشال ديا الألمانية، وحضر اللقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسفير ألمانيا في القاهرة.

وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس إدارة ونترشال ديا إلى الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها، أمس الاثنين، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الحكومية «إيجاس» وشركة ونترشال ديا الألمانية، للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، باستثمارات حدها الأدنى ٤٣ مليون دولار، ومِنَح توقيع بحوالي ١١ مليون دولار لحفر ٨ آبار.

Advertisements

وأكد ميهرن أن ونترشال ديا تعتبر مصر من أهم شركائها حول العالم، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تقوم بها وزارة البترول والثروة المعدنية في تسهيل عمل الشركة.

من جانبه، أوضح وزير البترول أن ونترشال حرصت على المشاركة في معرض مصر الدولي للبترول هذا العام بوفد رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن هذا المعرض، الذي تستضيفه مصر للعام الرابع على التوالي، أصبح يستقطب كبريات الشركات العالمية.

وأشاد وزير البترول بالتعاون المتنامي مع ونترشال ديا، وما قامت به الشركة للالتزام بالمعايير البيئية في مشروعاتها بمصر.

وقدم رئيس الوزراء التهنئة لشركة ونترشال على توقيع العقد الجديد، مؤكدًا دعم الحكومة المصرية للاستثمارات الألمانية المتنامية في مصر، والتى تأتى انعكاسًا للعلاقات المتطورة بين مصر وألمانيا، والعلاقات المتميزة والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين.