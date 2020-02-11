شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الندوات الوقائية في المدارس عن «كورونا» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة في شمال سيناء «إدارة التثقيف والإعلام الصحي»، ندواتها الوقائية للتوعية بفيروس كورونا الجديد على مستوى المدارس، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأكدت الدكتورة ريهام الغزال مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بإدارة العريش الصحية على استمرار الندوات الوقائية بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني تحت عنوان: ماذا تعرف عن فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن فيروس كورونا هو فيروس من أحد أجناس الفيروسات التي تنتمي إلى عائلات الفيروسات التاجية، ويمكن أن يسبب أمراض تتراوح في شدتها من نزلة برد إلى متلازمة تنفسية حادة شديدة، بما في ذلك الحمى والسعال وصعوبة التنفس.

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ومن جانبه، أشار عبدالفتاح مبارك مراقب عام الثقافة الصحية بإدارة العريش إلى أن الحالات الشديدة تتسبب في التهاب رئوي وأزمة تنفسية حادة شديدة وفشل كلوي، مما يؤدي إلى الموت في بعض الحالات، وأن فيروسات كورونا تنتقل بين الحيوانات والبشر، ويمكن أن تتطور إلى سلالات لم يتم تحديدها من قبل، ومثلها كمثل الفيروسات التاجية الأخرى فإنها تنتقل من شخص إلى آخر عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، ونتيجة للاختلاط المباشر والرزاز المتطاير ولمس أدوات المريض ثم لمس الأنف أو الفم أو العين، ويمكن أن ينتشر أيضاً عبر الأسطح الملوثة مثل مقابض الأبواب.

وأضاف عبدالغفار شعلان مراقب عام التثقيف والإعلام الصحي، أن

الوقاية من الفيروسات عامة هي بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، تطهير الأسطح التي تتلوث سريعا، تجنب التواصل المباشر مع المصابين، تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، تغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس، عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، وطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال بمقدم الخدمة الصحية .

ومن جانبه، أكد فتحي عثمان مدير مكتب التثيف والإعلام الصحي على أهمية التوعية الصحية للطلاب بأعراض الأمراض المعدية وأهمية طرق الوقاية، مشيرا إلى تواصل الندوات في المدارس وفقا لجدول معد مسبقا بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم .