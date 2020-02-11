شكرا لقرائتكم خبر عن محامي المتهم الثالث بقضية «شهيد الشهامة»: سنطلب التأجيل ما لم تعمل الفلاشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عطية، محامي المتهم الثالث إسلام عواد، إنه حتى الآن لم يتم تشغيل فلاشات الفيديوهات حرز قضية «البنا» أمام محكمة جنح مستأنف أحداث شبين الكوم، حيث استدعت المحكمة أحد الفنيين من مديرية أمن المنوفية لتشغيلها، ولم يتمكن.

وأضاف في تصريحات له، الثلاثاء، أن المحكمة تريد تشغيل «الفلاشة» بطريقة معينة لعرض أحداث الواقعة، مشيرًا إلى أن الفيديوهات تم عرضها بالفعل في محكمة أول درجة، ولكن لم تظهر بشكل واضح، مؤكدًا أنه في حال عدم تشغيل الفيديوهات اليوم سنطالب بتأجيل القضية أسبوعا لحين استدعاء أحد الخبراء من الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو لتشغيل الفيديوهات.

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وتنظر محكمة جنايات مستأنف أحداث شبين الكوم ثاني جلساتها لمحاكمة المتهمين بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «شهيد الشهامة» لسماع المرافعات وتفريغ الكاميرات.

وشهد محيط مجمع المحاكم في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تشديدات أمنية مكثفة من ضباط وأفراد مديرية أمن المنوفية قبيل محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة».

وأغلقت مديرية أمن المنوفية طريقين يؤديان إلى مقر محاكمة محمد راجح و3 آخرين في محكمة شبين الكوم، حيث وضعت الحواجز الأمنية وانتشار قوات الشرطة في الشوارع المحيطة بمقر المحاكمة، ويجري فحص المارة قبل دخول منطقة المحاكمة فضلا عن منع السيارات والدراجات النارية من المرور.