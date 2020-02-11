شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على الإسكندرية.. والميناء لم يتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أحياء الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالى، صباح الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، دون أن تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناءى الدخيلة والإسكندرية.

وتسبب هطول الأمطار في تراكم محدود للمياه بعدد من شوارع وأحياء الإسكندرية، ودفعت شركة الصرف الصحي بـ93 سيارة لشفط المياه، لضمان استمرار حركة المرور.

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وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى في الأحياء والأجهزة التنفيذية، لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ.

من جهته، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة تجري بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات الأمواج في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بميناءي الإسكندرية والدخيلة.