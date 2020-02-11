شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيئ.. إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب سوء الأحوال الجوية، وزيادة سرعة الرياح عن الحد المسموح به، في إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، الثلاثاء.

وأبلغت سلطات الطيران المدنى، وهيئة السلامة الجوية بمطار الأقصر الدولى، شركات البالون الطائر، عدم صلاحية الطيران خلال اليوم، وذلك بسبب تقلبات في حالة الطقس ووجود رياح شديدة في سماء الأقصر، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الرحلات.

وقال آسام عبدالغنى، مسؤول في مجال البالون الطائر، إن انطلاق الرحلات يتطلب عدم تجاوز سرعة الرياح لأكثر من 8 عُقد، وألا تزيد درجة الحرارة على 30 درجة، وقت إقلاع الرحلة، والتي تكون قبيل طلوع الشمس، بالإضافة إلى أن الرؤية يجب ألا تقل عن 5 كيلومترات.