شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الثقة في «النخيلي» مديرًا لمستشفى أورام الإسماعيلية للعام السادس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، الثلاثاء، قرارًا بتجديد الثقة في الدكتور محمد عبدالعزيز النخيلي، مديرًا عامًا لمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي للعام السادس على التوالي.

يذكر أن «النخيلي» تولى إدارة مستشفى أورام الإسماعيلية وأحدث بها طفرة طبية كبيرة من خلال توفير كل الأجهزة الطبية المطلوبة لعلاج مرضى الأورام، وإدخال أجهزة حديثة للكشف عن الأورام وأجهزة الأشعة والمسح الذري، مع إجراء أنواع مختلفة من جراحات الأورام.

يذكر أن مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي يقدم خدمات العلاج والجراحات والكيماوي لمرضي الأورام بمنطقة القناة والشرقية وسيناء.