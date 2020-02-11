شكرا لقرائتكم خبر عن محامي «شهيد الشهامة»: فيديوهات «دفاع المتهمين» عُرضت من قبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نضال مندور، محامي البنا، إن الفيديوهات التي يطالب محامي المتهمين المحكمة بمشاهدتها تم تفريغها في محكمة أول درجة، وطالب محامي المتهمين بتفريغها وسماعها في الجلسة الأولى للاستئناف وأجلت الجلسة لليوم لتفريغها وسماع بعض الشهود.

وعند تشغيل الفلاشات لم تعمل لأنها تحتاج إلى تطبيق معين، فطلب القاضي أحد الفنيين من المساعدات الفنية بالمديرية للحضور لتشغيلها، وعطلت الجلسة، ويستند محامي المتهمين إلى تفريغ الفيديوهات.

كانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، برئاسة المستشار باهى حسن، قد قضت بسجن المتهم الأول محمد راجح و2 آخرين 15 سنة، وسجن المتهم الرابع 5 سنوات.