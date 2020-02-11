شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لوصول «راجح» ورفاقه محكمة شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل المتهم محمد راجح وثلاثة من رفاقه منذ قليل، إلى محكمة الأحداث بشبين الكوم، لبدء جلسة الاستئناف الثانية في الحكم الصادر ضدهم بالسجن 15 عاما في قضية مقتل الطالب محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة. وصول محمد راجح وآخرين لاستئناف محاكمتهم في قضية قتل محمود البنا بمحكمة شبين الكوم وصول محمد راجح وآخرين لاستئناف محاكمتهم في قضية قتل محمود البنا بمحكمة شبين الكوم وصول محمد راجح وآخرين لاستئناف محاكمتهم في قضية قتل محمود البنا بمحكمة شبين الكوم وصول محمد راجح وآخرين لاستئناف محاكمتهم في قضية قتل محمود البنا بمحكمة شبين الكوم وصول محمد راجح وآخرين لاستئناف محاكمتهم في قضية قتل محمود البنا بمحكمة شبين الكوم وصول محمد راجح وآخرين لاستئناف محاكمتهم في قضية قتل محمود البنا بمحكمة شبين الكوم وصول محمد راجح وآخرين لاستئناف محاكمتهم في قضية قتل محمود البنا بمحكمة شبين الكوم وصول محمد راجح وآخرين لاستئناف محاكمتهم في قضية قتل محمود البنا بمحكمة شبين الكوم وصول محمد راجح وآخرين لاستئناف محاكمتهم في قضية قتل محمود البنا بمحكمة شبين الكوم وصول محمد راجح وآخرين لاستئناف محاكمتهم في قضية قتل محمود البنا بمحكمة شبين الكوم

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